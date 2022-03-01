«Это не та война, которая нам нужна. Нам нужен мир»: СБУ поймала российского разведчика, которого кинуло руководство

СБУ схватила российского разведчика, направлявшегося в Киев.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Командир российского 1-го разведвзвода Павел Линчевский рассказал, что ему приказали максимально быстро дойти до пригорода Киева.
– Нет ли у вас ощущения, что вас кинули как пушечное мясо? – спрашивает его сотрудник СБУ.
– Есть, – ответил Линчевский.
– Из-за чего?
– Не было связи, не было поддержки старших начальников.
– Нет ли ощущения вины?
– Есть.
– Что хочешь сказать передать солдатам российской армии?
– Ребята, это не та война, которая нам нужна. Нам не нужна война, нам нужен мир, – сказал оккупант.