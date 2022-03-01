«Это не та война, которая нам нужна. Нам нужен мир»: СБУ поймала российского разведчика, которого кинуло руководство

СБУ схватила российского разведчика, направлявшегося в Киев.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Командир российского 1-го разведвзвода Павел Линчевский рассказал, что ему приказали максимально быстро дойти до пригорода Киева.

– Нет ли у вас ощущения, что вас кинули как пушечное мясо? – спрашивает его сотрудник СБУ.

– Есть, – ответил Линчевский.

– Из-за чего?

– Не было связи, не было поддержки старших начальников.

– Нет ли ощущения вины?

– Есть.

– Что хочешь сказать передать солдатам российской армии?

– Ребята, это не та война, которая нам нужна. Нам не нужна война, нам нужен мир, – сказал оккупант.