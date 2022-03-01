«Если Украина падет, падет вся Европа»: В Грузии Зеленский выступил перед митингующими, которые собрались поддержать Украину

В столице Грузии – Тбилиси в очередной раз собрались тысячи людей, чтобы выразить поддержку Украины в военное время, и услышать обращение Президента Владимира Зеленского.

Об этом известно из видео, которое транслировали участники митинга.

В центре собралось тысячи людей в знак солидарности с украинским народом и прекращения военных действий со стороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к собравшимся в Тбилиси и другим европейским городам, где проходят акции в поддержку украинцам.

- Не молчите, выходите на улицы, поддерживайте Украину. Если Украина падет, падет вся Европа, - сказал Зеленский.

Отметим, что в грузинский народ в крупнейших городах своей страны устраивает митинги уже несколько дней.