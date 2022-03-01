Херсонцы отказались от российской «гуманитарки» и сорвали пропаганду оккупантов

В Херсоне российским оккупантам не удалось провести показательную акцию по раздаче «гуманитарной помощи» из РФ. Украинцы проигнорировали пропагандистскую акцию 4 марта.

Об этом сообщается в соцсетях.

Местные жители сняли на видео, что у машин оккупантов собралось только около десяти человек. Оператору росТВ пришлось снимать все только ближним планом. При этом оккупанты пытались раздать подсолнечное масло, а не полноценные пайки.

При этом значительно больше людей с украинскими флагами вышли в Херсоне, чтобы помешать акции российских пропагандистов. В итоге фуры с «гуманитаркой» уехали из центра города.

Украинский режиссер Сергей Павлюк заявил в видеообращении в своем Facebook с площади в центре города, что «привезли бл...дскую гуманитарку и сейчас ее увозят».

- Сейчас нет интернета, Vodafone и «Киевстар» не работают. Но передайте всем, чтобы не волновались, в Херсоне все хорошо, Херсон – это Украина. Завтра встречаемся тут в 10 часов и продолжаем говорить с этими козлами, Слава Украине! – сказал он.

На другом видео показано, как местные жители обратились к оккупантам.

- Вы ни от кого нас ни спасаете, вы нас захватываете. Если придут пенсионеры голодные, за бутылкой масла, мы их сами накормим, не надо. Я поделюсь. У кого нет масла – я дам, уберите эту х*йню, - говорит херсонец.

Также росСМИ пытались выдать раздачу продуктов жителям Геническа за неудавшуюся акцию в Херсоне.