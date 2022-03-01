«Платить за войну заставят простых россиян»: В РФ используют «пенсионные» деньги для поддержки больших корпораций

Российский парламент разрешил использовать средства Фонда национального благосостояния для покупки российских государственных облигаций и частных ценных бумаг.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Средства фонда, служащего частью механизма пенсионного обеспечения российского населения, позволят потратить на приобретение облигаций федерального займа, чтобы профинансировать дефицит российского бюджета, а также другие ценные бумаги российских эмитентов. В общей сложности на эти цели могут потратить 10 миллиардов долларов.

Спрос на российские облигации сейчас сильно упал из-за массового желания нерезидентов вывести средства из экономики страны-агрессора. Также упал спрос на акции российских компаний.

Фонд национального благосостояния был сформирован в 2008 году. Фонд является частью механизма пенсионного обеспечения россиян на долгосрочную перспективу. Первоначально цель деятельности фонда определялась в страховании пенсионной системы.

В 2008-2009 году РФ уже прибегала к использованию средств из фонда для стабилизации ситуации на фондовом рынке. Во время финансового кризиса средства из этого фонда тратились на покупку акций «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и «Сбербанка». Тогда подобные действия помогли удержать капитализацию российских компаний от обвала.

Похоже, что правительство страны-агрессора хочет повторить этот маневр. Акции российских компаний будут покупать почти за бесценок, потому что из-за военной агрессии они рекордно просели. Платить за войну против Украины снова заставят простых россиян.

Общий объем средств фонда национального благосостояния достигает 13,6 трлн рублей или около 130 млрд долларов. Его объем составляет 10% ВВП страны-агрессора.

Российские аналитики уже прогнозируют, что выход на российский фондовый рынок фонда национального благосостояния может, если не остановить его падение, хотя бы уменьшить глубину этого падения.

Отметим, что часть валютных активов фонда была заблокирована в пределах санкций Запада, введенных против международных резервов страны-агрессора.