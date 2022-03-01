«Если вы будете шляться по блокпостам, вас там будут просто убивать»: Секретарь СНБО обратился к депутатам от ОПЗЖ

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на задержание нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который, как утверждают в теробороне, фотографировал блокпост.

Об этом сообщает «Лига.net».

В эфире телеканала «Украина 24» Данилов предупредил, что за подобное далее будут «просто убивать».

- Я хотел бы отдельно сказать некоторым нашим депутатам от ОПЗЖ. Если вы дальше будете шляться по нашим блокпостам, вас там будут просто убивать. Лучше сидите дома и ждите лучшего, - сказал Данилов.

Секретарь СНБО предупредил, что за фотографирование блокпостов и передачу снимков врагу будут «уничтожать на месте».

- Это вы сообща привели в нашу страну войну вместе с российскими агрессорами, потому что вы являетесь коллаборантами, - заявил Данилов.

Напомним, что территориальная оборона Киева задержала Шуфрича, который, как утверждают бойцы, фотографировал блокпост. У его охранников отобрали оружие.