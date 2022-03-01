Президент Зеленский обратился к жителям Херсона: «Наши люди остаются украинцами, даже временно оказавшись в темноте»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам сказал, что украинцы отомстят оккупантам за Херсон.
- Украинцы отомстят за Херсон. Наш Херсон, украинский Херсон, который сегодня пытались унизить. Но не вышло, не дали, украинцы показали себя и не дали разыграть в дешевом циничном спектакле. С подачкой вместо помощи. Российские пропагандисты думали про наших людей, как про себя, а увидели, что херсонцы – гордые и уважают себя, уважают Украину.
- Я понимаю, насколько сложное решение, когда в оккупации выходят против вооруженных врагов. Я чувствую, насколько это рискованно. Но я вижу, как наши люди отказываются играть по правилам оккупантов. Как наши люди остаются украинцами, остаются с нашим государством, даже временно оказавшись в темноте.
- Оккупанты думали, что могут отключить украинцев от телевидения, отключить связь, отобрать продукты питания, отключить электроэнергию, тепло. Они думают, что это заставит украинцев покориться. Но даже если вы лишите нас кислорода, мы вдохнем полной грудью, чтобы сказать «Прочь с нашей земли!» - сказал Зеленский. – Мы воины света и сегодня никто не может сказать, что эта реплика – пафос.