Президент Зеленский обратился к жителям Херсона: «Наши люди остаются украинцами, даже временно оказавшись в темноте»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам сказал, что украинцы отомстят оккупантам за Херсон.

- Украинцы отомстят за Херсон. Наш Херсон, украинский Херсон, который сегодня пытались унизить. Но не вышло, не дали, украинцы показали себя и не дали разыграть в дешевом циничном спектакле. С подачкой вместо помощи. Российские пропагандисты думали про наших людей, как про себя, а увидели, что херсонцы – гордые и уважают себя, уважают Украину.

- Я понимаю, насколько сложное решение, когда в оккупации выходят против вооруженных врагов. Я чувствую, насколько это рискованно. Но я вижу, как наши люди отказываются играть по правилам оккупантов. Как наши люди остаются украинцами, остаются с нашим государством, даже временно оказавшись в темноте.