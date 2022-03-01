Зеленский жестко раскритиковал НАТО: «Такой Альянс мы хотели? Я не знаю, кого вы можете защитить»

Президент Украины Владимир Зеленский подверг НАТО критике за отказ ввести бесполетное небо над Украиной.

Об этом он сказал в своем обращении к украинцам.

- Сегодня состоялся саммит НАТО, слабый и растерянный саммит. Не все считают борьбу за свободу для Европы целью №1. Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага, они подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление. Девять дней мы видим жестокую войну, разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы…

- Зная, что новые удары неизбежны, НАТО сознательно утвердило решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию РФ против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб и не уверен. Хотя может владеть оружием в разы сильнее, чем у нас. Вы должны были думать про людей, про человечность. А про что вы думали на этом заседании? Все люди, которые погибнут, они погибнут также и из-за вас. Вашей слабости и разобщенности. Все, на что способен Альянс сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Но он для нас уже сгорел в огне российских войск. Такого НАТО мы хотели? Такой Альянс вы строили?