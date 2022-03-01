Главнокомандующий ВСУ Залужный получил наивысшее генеральское звание в Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил звание генерала. Оно соответствует по значимости генералу армии и является наивысшим воинским званием в Украине.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения.
Всего Зеленский наградил орденами и медалями 76 украинских воинов, 37 из них посмертно.
Звание Героя Украины получил генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Операцией Объединенных сил. Бригадными генералами стали:
- полковник Владимир Шворак – заместитель командующего войсками оперативного командования «Восток».
- Сергей Мельник – начальник Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
- Артем Богомолов – заместитель командующего войск оперативного командования «Запад».