Facebook и Twitter в России официально заблокированы, доступ к YouTube начинает пропадать, а за «фейки» будут сажать

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за так называемые «фейки» о действиях вооруженных сил России.

Об этом сообщают росСМИ.

Теперь журналистам грозит от штрафа не более полутора миллиона рублей до лишения свободы на срок до 15 лет тюрьмы, если они будут описывать войну в Украине не теми тезисами и фактами, как ее подает власть. Иными словами, теперь войну они называть войну не смогут. Ведь, как известно, по мнению официального Кремля, в Украине Россия проводит военную операцию. Также российские СМИ не смогут написать, что потери армии РФ в этой войне перевалили за 9 тысяч человек. Ведь по «официальной статистике» их меньше 500. Как и не смогут написать о том, что армия РФ бомбит мирные украинские города, из-за чего погибает гражданское население, в том числе и дети. Ведь по «официальной» информации, армия РФ этим не занимается, а Украина сама бомбит свои города.

Закон также предусматривает до 5 лет колонии за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск «для защиты интересов России». Под эту статью пойти могут все, кто призывают вывести войска РФ из Украины и закончить вторжение. В том числе и матери погибших и попавших в плен в Украине российских солдат. Также Путин также утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ.

Учитывая, что в России и так немного независимых СМИ, а после закрытия «Дождя» и «Эха Москвы» их стало еще меньше, граждане РФ будут и дальше получать лишь ту информацию, которую посчитает нужной сообщить российская власть.

Тем более что Роскомнадзор 4 марта официально подтвердил, что деблокировал работу на территории РФ соцсетей Facebook и Twitter. Также отмечается ограничение работы видеохостинга YouTube.

После подписания Путиным закона российское издание «Новая газета» удаляет все свои материалы, связанные с нападением РФ на Украину и отказывается от дальнейшего освещения этой темы. В своем обращении газета рассказывает, что делает это ради безопасности сотрудников и по решению большинства соучастников.

Напомним, ранее у россиян перестали открываться такие издания, как «Медуза», ВВС, «Радио Свобода» и Deutsche Welle, пишущие о войне в Украине.