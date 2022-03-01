ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ГУР опубликовало фамилии белорусских летчиков, которые бомбили украинские города

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились 25 февраля и 26 февраля.

Хронология событий4 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 5 марта.

Информация постоянно обновляется:

01:26 Главное управлениее разведки МОУ опубликовало данные личного состава бригады армейской авиации, осуществляющей боевые вылета из аэродрома Республики Беларусь «Лида» для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины.

«Каждый украинец должен знать их имена! Личный состав бригады армейской авиации, осуществляющей боевые вылета из аэродрома РБ «Лида» для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины. Данные лица уже могут считать себя «лётчиками-залетчиками»! Все, долетались, «уважаемые»! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы полностью ответите за каждую слезинку нашего народа!» - говорится в сообщении.

1:03 По данным Генштаба ВСУ, основные усилия оккупанты сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков. Кроме того, враг намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

На Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей в районе Бородянки, вероятно с целью дальнейшего выдвижения в направлении Киева. Оккупационные подразделения были остановлены в районах Шибен и Катюжанки. В районе Дымера оккупант продолжает создание района обороны.

На Донецком направлении противник активно использует мобилизационный ресурс из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей в составе передовых отрядов ВС РФ, действующих по направлениям на Харьков и Мариуполь. Оккупанты не оставляют попыток найти слабые места в обороне Мариуполя.

На Таврийском направлении подразделения противника из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, а подразделения из состава 20-й общевойсковой армии ВС РФ предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.

В акватории Черного моря, после завершения демонстрационных действий по готовности к проведению высадки морского десанта в районе Одесса – Затока, в связи с ухудшением погодных условий, захватчик отвел корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крымского полуострова.

Группировка обороны города Киев продолжает отражение наступления противника, наносит поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей.

На белорусской границе с Украиной продолжают находиться батальонные группы из состава белорусской армии. Однако из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы, продолжается работа по убеждению личного состава выполнять задачи на территории Украины.

00:31 Впервые в истории украинских Военно-морских сил наш военный корабль сбил самолет российских оккупантов, сообщает «Думская».

По информации издания, это произошло 4 марта, подробности обещают опубликовать позже.

Кроме того, по информации издания, 2 и 3 марта катера ВМСУ успешно маневрировали, отвлекая на себя внимание российского фрегата «Адмирал Макаров», подошедшего к Одессе.

«Собственно, это были те самые бахи, которые слышал весь город. Операция прошла успешно, хотя и не без потерь со стороны мужественных украинских моряков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевыми единицами ВМСУ командуют офицеры из выпуска верных — тех самых курсантов нахимовской академии, которые в 2014 году не изменили присяге и пели гимн Украины под дулами российских оккупантов в Севастополе.

00:15 Предателя, который наводил российские ракеты на военный аэродром в Луцке, задержала Служба безопасности Украины.

Как было установлено, предатель сотрудничал с российской военной разведкой с 2010 года. Он передавал информацию о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, личные данные военнослужащих.

В течение 24-28 февраля он постоянно сливал информацию о результатах вторжения российских войск на Волынь. Именно благодаря его «помощи» аэродром был обстрелян ракетами, что стало причиной тотального уничтожения его инфраструктуры. О последствиях удара он также сообщил в РФ.

00:05 Экс-первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин опубликовал фото последствий обстрелов боевиками города Мариуполя.

«Только что от защитников Мариуполя получил трагические фото разрушения и убийства мирного населения. На улицах лежат трупы убитых мирных жителей. Российские фашисты третьи сутки уничтожают наших граждан Украины», - написал он в Facebook.

00:00 Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что белорусский десантник нарушил границу и перешел на стороун Украины, так как не хочет воевать.