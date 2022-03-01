Оккупанты на Николаевщине: Глава ОВА Ким побывал на позициях защитников на Кульбакинском аэродроме

В Николаевской области 5 марта продолжаются бои с российскими оккупантами.
С событиями в области 4 марта можно ознакомится здесь.
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00:47 В Первомайске объявлена воздушная тревога! Все в укрытие!
00:40 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал в Telegram несколько видео, которые, скорее всего, были записаны на территории Кульбакинского аэродрома, где сводные силы полиции и ВСУ заняли оборону.
«Злые военные не разрешили мне остаться», - сообщил Ким.
00:21 Экс-нардеп Сергей Лещенко показал, как в Баштанском районе фермеры буксируют брошенную оккупантами технику.
«В хозяйстве пригодится! Фермеры Баштанского района передают эстафету дальше», - написал Лещенко.