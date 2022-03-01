Оккупанты подорвали колеи в направлении Ирпеня – два вагона, предназначавшиеся для эвакуации людей, сошли с рельсов

Российские оккупанты повредили колею в направлении Ирпеня. Из-за попадания вражеского снаряда два пустых вагона, предназначавшихся для эвакуации людей, сошли с рельсов.

Об этом сообщили в «Укрзалізниці».

«Попадание вражеского снаряда повредило колею в направлении Ирпеня. Фиксируем схождение двух пустых вагонов, подаваемых на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда».- говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами «Укрзалізниці» из ближайшей возможной точки.

Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику, общее число эвакуированных составляет 1,26 миллиона человек.