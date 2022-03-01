«Вам пора митинги собирать. Пишите уроду Путину»: Российский срочник рассказал родным об агрессии Кремля в Украине

Пленный солдат-срочник из Екатеринбурга призывает земляков выйти на протесты и прекратить эту бессмысленную войну.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Пленный рассказал, что его в ночь с 23 на 24 февраля руководство приказало садиться по машинам. Вскоре, как он уверяет, он понял о въезде в Украину.

Он рассказывает, что часть танкистов из его колонны еще по пути бросали свои машины, поджигали их. Им не давали карты, средства связи, в движении они ориентировались на танк командира. Личные телефоны отобрали еще в Белгороде.

Также ему дали позвонить матери, которой он сообщил о том, что он в плену.

– Под обманом нас ввели на территорию Украины. Нашу колонну разбили. Вам надо там митинговать, всех родственников подымать. Всех-всех знакомых собирай. […] Митингуйте, перекрывайте дороги и все делайте для этого. Только таким способом получится остановить эту войну. Так я смогу вернуться домой. Нету тут притеснения русского языка. Собирай всех. Обращения пишите Путину, этому уроду. Делайте что-нибудь. Обращайтесь в средства массовой информации. Потому что они [российская власть, ­- ПН] говорят, что у нас нет потерь, на самом деле, тут уже тысяч 10 таких человек, как я, погибли просто. Русские бомбят украинские города. «Градами», я не знаю чем еще, - рассказал он матери.