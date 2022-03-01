На центральную площадь Херсона тысячи украинцев вышли на митинг против оккупантов – захватчики пытались разогнать людей стрельбой

В субботу, 5 марта, в Херсоне на площади Свободы жители города вышли на масштабный митинг против российских оккупантов, скандируя, что «Херсон - это Украина».

Соответствующее видео распространяются в социальных сетях.

На кадрах видно, как тысячи людей вышли в центр Херсона с сине-желтыми флагами. В свою очередь, каждый из оккупантов стоял с оружием, а в момент, когда херсонцы двинулись на них, начали стрелять в воздух для запугивания.

Также сегодня и Мелитополь, где местные без оружия идут на толпу орков.