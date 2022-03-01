Для иностранцев, которые хотят присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины, запустили специальный сайт

Заработал сайт fightforua.org, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

После того как 24 февраля Россия совершила широкомасштабное военное вторжение на территорию Украины и с первых дней начала наносить удары по мирному населению и инфраструктуре, Украинское государство призвало иностранцев присоединяться к нашей борьбе за мир и демократию в Европе и всем мире.

Указом Президента Владимира Зеленского с 1 марта 2022 года был введен безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства-агрессора.

Иностранцы, желающие помочь Украине, смогут найти на сайте https://fightforua.org/ подробную пошаговую инструкцию, как присоединиться к справедливой борьбе с агрессором.

В частности, чтобы вступить в Интернациональный легион обороны Украины, необходимо обратиться в Посольство Украины в своем государстве с соответствующим намерением и уточнить, какие документы и одежда (оборудование) нужны или рекомендованы. Затем необходимо пройти собеседование в Посольстве по атташе по вопросам обороны и оформить визу с консулом.

Далее подается заявка на призыв в Вооруженные силы Украины на добровольную военную службу по контракту. После этого легионер получит инструкцию по путешествию по Украине, необходимые документы и оборудование. Рекомендуется, если есть, взять с собой военный комплект, например одежду или ее элементы, снаряжение, шлем, бронежилеты и т.д.

При необходимости представители посольств и консульств Украины окажут помощь в пути.

Прибыв на сборный пункт в Украине легионер подписывает контракт и присоединяется к Интернациональному легиону обороны Украины. После этого он готов вступить в битву с оккупантами вместе с бойцами со всего мира и украинскими воинами.