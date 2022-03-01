«Скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь, потому что угрозы больше нет», – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что вскоре украинцы смогут присоединится уже к восстановлению страны после отражения атаки российской армии.

Об этом он заявил во время обращения утром 5 марта.

Ниже приводим текст обращения Президента Украины:

– Уже десятые сутки нашей отечественной борьбы. Искренняя вера и круглосуточной работы. Десятые сутки – как один бесконечно долгий день. Одна бесконечно долгая ночь, не дающая отдыха. Сегодня суббота. Суббота. Это слово на войне ничего почти не значит. Как понедельник или четверг или любой другой день. Все они стали одинаковыми. Все равно защищаем государство. Все равно спасаем людей. Страна не знает больше выходных. Не важно, что на часах. Не важно, что в календаре. И так – к победе. Поздно ночью говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и с Президентом Польши Анджеем Дудой. Наше взаимодействие постоянно. Наши разговоры ежедневные. Я безмерно благодарен каждому из них. Безмерно благодарен Анджею за его решительность и преданность нашему общему делу. Защиты людей. Благодарен супруге Анджея Агате. Друзья, которых я искренне считаю друзьями и искренне желаю каждому. Нам удалось не допустить гуманитарный кризис на границе. Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает, какой они национальности. Какой они веры. Сколько у них денег. Фактически у нас больше нет границы с дружеской Польшей. Потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ. Я уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других дружественных стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет. Мы уже думаем о будущем. Для всех украинцев. После войны. О том, как оживить наши города. Как восстановить экономику, - сказал он.

- Я говорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, исполнительным директором МВФ Кристаллиной Георгиевой. Есть согласие между крупнейшими финансовыми институтами ради поддержки Украины. Уже есть решение о неотложной помощи и десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны. И это только первые решения. Я подчеркиваю это только первые. Говорил с Президентом Турции Эрдоганом. Говорил с лидерами Саудовской Аравии и Соединенных Арабских Эмиратов. С Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Главная тема – членство в ЕС для Украины. Я благодарен европейцам – сотням тысяч людей в разных городах нашего континента. Братислава, Вильнюс, Франкфурт, Лион, Париж, Тбилиси, Прага. Они вчера вышли в поддержку Украины. В поддержку Европы. Они вышли ради мира. Быстрее. Я благодарен американцам – стойкому двухпартийному большинству обычных людей. Мы видели опрос. Мы видели мнение обычных людей Америки, поддерживающих обычных людей Украины. Требующих ужесточения санкций против России за агрессию уже сейчас. Поддерживающие закрытие неба уже сейчас, чтобы спасти жизнь наших людей. 74 процента американцев – за бесполетную зону. 74! Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения? Мы уверены – схожий результат и в других демократических странах, - отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины храбро удерживают все ключевые направления нашей обороны.