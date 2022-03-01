Венедиктова обратилась к русским знаменитостям, поддержавшим войну РФ против Украины – Михалкова заочно арестовали, Газманова объявили в розыск

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о том, что украинский суд заочно арестовывает российского режиссера и актера Никиты Михалкова, а певца Олега Газманова объявляет в международный розыск.

Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook, напрямую обратившись к Михалкову и Газманову.

Отметим, ранее российский режиссер Никита Михалков высказался, что «специальная операция» РФ в Украине «должна, по идее, установить мир хотя бы на Донбассе». Об этом он говорил в программе YouTube-канала «Бесогон ТВ».

— Меня больше волнует, что говорят наши коллеги здесь. Почему вы сейчас заверещали все? Потому что возникла опасность санкций! Потому что у вас дети учатся там, потому что там банки. Не дай бог что-то перекроют. У вас там дома, квартиры, яхты. Это страшно. Чтобы это не случилось и вас это не затронуло, вы рыдаете по поводу бедного украинского народа, — сказал Михалков.

Олег Газманов, в то же время, что Украину хотят принять в НАТО, и поэтому «накачали» ее оружием и 30 лет воспитывали в ненависти к России.

«Появилась опасность появления там ядерного оружия, которое при нацистах и неадекватном правительстве, управляемом из-за границы, может быть применено против нас. Наш президент обещал, что не даст повторить ситуацию перед Великой Отечественной войной -когда фашисты напали внезапно, вопреки соглашениям и сразу получили стратегическое преимущество. Добрыми отношениями и законами, даже официально прописанными на бумаге врага не остановить. Если драка неизбежна- бей первым!» — пишет Газманов.

Венедиктова обратилась к Михалкову, отметив, что он сначала вряд ли поймет последствия решения Генпрокуратуры Украины, но потом они его удивят. Генпрокурор сообщила, что запустила официальную процедуру по объявлению Михалкова в международный розыск.

«Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому. Сейчас я вам расскажу, как именно будут развиваться события и какой будет ваша реакция. Сперва вы свяжетесь с «сильными русского мира» и попросите их прокомментировать мое сообщение. В эту минуту вы ни о чем дурном думать еще не будете. Они вам с вероятностью 100% скажут, что Венедиктова сошла с ума и нечего обращать не неё внимание. Понимая это, делаю подсказку - мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск. Прочитав абзац выше, вы все-таки в какую-то минуту задумаетесь над тем, а надо ли все-таки получить консультации у профессиональных юристов. Вы человек состоятельный и наймёте хороших и опытных юристов. Уверена, вашему удивлению не будет предела, когда поймёте, что риски материальны, и вы действительно можете быть задержаны при пересечении границы практически любого цивилизованного государства. Кстати, рекомендую прояснить эту процедуру у тех юристов, которых вы попросите проанализировать ваш кейс», - написала Венедиктова.

Также Венедиктова обратилась к Олегу Газманову. Она также сообщила ему, что объявляет его в международный розыск.

«Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения. Украинские прокуроры хорошо отдают отчёт тому обстоятельству, что добровольно вы не явитесь в украинский суд, да и на гастроли к нам в гости вряд ли собираетесь. По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск. Естественно, зарубежные туры - часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, увы», - написала Венедиктова.

Напомним, ранее Венедиктова заявила, что некоторые украинские прокуроры вначале нападения России на Украину дали взятки на пограничной зоне и покинули страну.