«Котик, рассказывай, где ваша рота стоит?»: Появилось видео с российским военным, взятым в плен возле Николаева

В пригороде Николаева украинские военнослужащие взяли в пленных очередных четверых российских оккупантов.
Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».
Возле Николаева украинскими военнослужащими был подбит российский бронеавтомобиль «Тигр» и четверо оккупантов.
Один из них пояснял, что находится якобы не на территории Украины. Пояснить, где находится его рота также якобы не смог.
Наши военнослужащие начали в ответ на это в нецензурной форме ему пояснять, что он находится на территории Николаевской области.
Украинский военнослужащий (У): Рассказывай, я тебе еще раз говорю, котик, рассказывай, где ваша рота стоит?
Оккупант (О): Б*я, я не местный, откуда я знаю, де она стоит?
У: Железнодорожные пути, клеверные мосты, котик? Где? Где ты, мой хороший, стоишь?
О: Мы не на территории Украины стоим.
У: На**й ты мне это рассказываешь, дружище? Ты в Николаевской области, бл**ь, ты у меня дома, у**ок.