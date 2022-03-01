«Котик, рассказывай, где ваша рота стоит?»: Появилось видео с российским военным, взятым в плен возле Николаева

В пригороде Николаева украинские военнослужащие взяли в пленных очередных четверых российских оккупантов.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Возле Николаева украинскими военнослужащими был подбит российский бронеавтомобиль «Тигр» и четверо оккупантов.

Один из них пояснял, что находится якобы не на территории Украины. Пояснить, где находится его рота также якобы не смог.

Наши военнослужащие начали в ответ на это в нецензурной форме ему пояснять, что он находится на территории Николаевской области.

Украинский военнослужащий (У): Рассказывай, я тебе еще раз говорю, котик, рассказывай, где ваша рота стоит? Оккупант (О): Б*я, я не местный, откуда я знаю, де она стоит? У: Железнодорожные пути, клеверные мосты, котик? Где? Где ты, мой хороший, стоишь? О: Мы не на территории Украины стоим. У: На**й ты мне это рассказываешь, дружище? Ты в Николаевской области, бл**ь, ты у меня дома, у**ок.