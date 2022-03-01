В Одесской области предупредили местных жителей о заминировании территорий побережья

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05.03.2022 14:31

В Одесской области предупредили местных жителей о заминировании определенных территорий побережья.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах Украины.

«Одесская область, как и все регионы Украины, защищает нашу землю от вторжения Российской Федерации. Система обороны побережья включает в себя минирование определенных территорий, где враг может произвести высадку морского десанта», – говорится в сообщении.

В ВМС обращаются с просьбой ни в коем случае не передвигаться по территории побережья Одесской области.

«Призываем рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесской области, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения!» – отметили в ВМС.

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