В Одесской области предупредили местных жителей о заминировании территорий побережья

В Одесской области предупредили местных жителей о заминировании определенных территорий побережья.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах Украины.

«Одесская область, как и все регионы Украины, защищает нашу землю от вторжения Российской Федерации. Система обороны побережья включает в себя минирование определенных территорий, где враг может произвести высадку морского десанта», – говорится в сообщении.

В ВМС обращаются с просьбой ни в коем случае не передвигаться по территории побережья Одесской области.