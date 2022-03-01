Появились фото и видео сбитого на Николаевщине российского самолета

Опубликовано фото и видео сбитого 5 марта в Николаевской области российского самолета.

Кадры с места событий «Преступности.НЕТ» предоставили местные жители.

Как известно, самолет оккупантов сбили в селе Чапаевка Березанского района.

Пилот катапультировался – теробоорона и военнослужащие ВСУ его задержали.

На кадрах видно, как самолет горит и взрывается его боекомплект. К месту падения направились несколько автомобилей.

Глава ОВА Виталий Ким также опубликовал видео с пленным пилотом. Он говорит, что служит в воинской части в Саках на территории аннексированного Крыма.