Появились фото и видео сбитого на Николаевщине российского самолета

Опубликовано фото и видео сбитого 5 марта в Николаевской области российского самолета.
Кадры с места событий «Преступности.НЕТ» предоставили местные жители.
Как известно, самолет оккупантов сбили в селе Чапаевка Березанского района.
Пилот катапультировался – теробоорона и военнослужащие ВСУ его задержали.
На кадрах видно, как самолет горит и взрывается его боекомплект. К месту падения направились несколько автомобилей.
Глава ОВА Виталий Ким также опубликовал видео с пленным пилотом. Он говорит, что служит в воинской части в Саках на территории аннексированного Крыма.