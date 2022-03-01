Несмотря на провал армии РФ и колоссальные потери, Путин продолжает пугать и говорить, что «все по плану»

Президент страны-оккупанта Владимир Путин заявил, что если Украина «продолжит в том же духе», то она «поставит под вопрос будущность своей государственности».

Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, предпринимаются попытки «раскачать российское общество». Путин отметил, что якобы последствия конфликта НАТО и России, если бы он произошел, были бы «для всех понятны». Путин также заявил, что санкции против России «сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло». Президент РФ заявил, что Россия будет рассматривать любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной «как участие в военных действиях».

Российский президент «не сомневается в том», что его армия «решит все задачи» на войне в Украине. Путин заявил, что в войне якобы принимают участие только профессиональные военные, призывников нет ни одного. Путин сказал, что война якобы идёт так, как и запланировал генштаб российской армии.

Напомним, что по состоянию на 5 марта потери российской армии погибшими и пленными составили около 10 тысяч человек. Ранее в РФ сенатор заговорила о значительных потерях российской армии в Украине, когда срочников заставляли подписывать контракты.

Одним из ключевых требований Путин назвал «демилитаризацию» Украины:

- Есть много разных вариантов демилитаризации Украины, они лежат на столе переговоров с Киевом, надеемся на положительную реакцию, - говорит президент РФ.

Он сказал, что не планирует вводить в России военное положение и не собирается использовать резервистов для отправки на войну в Украину.