С начала войны украинская армия уничтожила российской техники на $3 миллиарда, – Forbes

С начала войны 24 февраля украинская армия уничтожила 1902 единицы вражеской техники, сообщили 4 марта Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщает Forbes.

Среди этой техники 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ). Forbes оценивает стоимость всей утраченной РФ техники в войне с Украиной в $3 млрд. В рублях это – 331,2 млрд. рублей.

В частности, разрушенные танки стоили России $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, самолеты и вертолеты вместе – $1,1 млрд.

Это приблизительная цена; Forbes брал стоимость единицы техники в открытых источниках. К примеру, цена танка в расчетах – $4 млн, по такой цене РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году.

Пока неизвестно, какие самолеты были сбиты. Среди использующих РФ Су-25 за $11 млн, Су-30 – $33 млн, Су-34 – $36 млн. Вооруженные Силы Украины также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Вальковом и под Кропивницким. Стоимость каждого по $86 млн.