Ким рассказал, как ВСУ защитили Николаев от оккупантов: разбили много вражеской техники, но есть потери среди мирного населения

В субботу, 5 марта, глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал, что ВСУ разбили оккупантов и их технику. При этом, есть потери среди мирного населения. Враги разбежались и идут пешком, есть вероятность, что будут заходить во дворы и просить еды. На данный момент в городе спокойно.
Об этом он сказал во время видеообрщения.
- Сегодня все пока идет хорошо, наваляли кучу техники, парниша с зенитной установки четыре вертолета положил, разозлился, наверное. Су упал, пилота взяли, и куча всего, о чем я не могу рассказывать. Даже конфликты были, когда трофейную технику назад тащили, наши ее обстреливали, не успевали разобраться, что там оккупантов нет. Мы их не только выбили из города, из Кульбакино, из НАРП, а они там уже, за Шевченко их догоняют местные палками, - сказал губернатор.
Также Ким рассказал, что когда русские оккупанты отходили от Николаева, они убили егеря с сыном.
- К сожалению. Есть потери среди мирного населения, в Калиновке и в Радсаде, это печально. Из хорошего, хорошо защитили, много техники подбили, много техники отбили, много техники забрали. Бегут пешком, смотрите внимательно, а то орки ходят по дворам, просят жрать. Жрать охота. Покормите и арестуйте. Гражданское задержание. Сейчас эти нехорошие люди в сторону убегают, так – в сторону Шевченко, Луч и в сторону Снигиревки. В принципе, в сторону Херсона в хаотичном порядке. Тревоги нет в городе, нет никакой вражеской техники. Город на замке. Отдыхаем. Благодарность огромная военным, сегодня насыпали прекрасно, слажено и эффективно. Спасибо всем, до связи, - сообщил он.