Ким рассказал, как ВСУ защитили Николаев от оккупантов: разбили много вражеской техники, но есть потери среди мирного населения

В субботу, 5 марта, глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал, что ВСУ разбили оккупантов и их технику. При этом, есть потери среди мирного населения. Враги разбежались и идут пешком, есть вероятность, что будут заходить во дворы и просить еды. На данный момент в городе спокойно.

Об этом он сказал во время видеообрщения.

- Сегодня все пока идет хорошо, наваляли кучу техники, парниша с зенитной установки четыре вертолета положил, разозлился, наверное. Су упал, пилота взяли, и куча всего, о чем я не могу рассказывать. Даже конфликты были, когда трофейную технику назад тащили, наши ее обстреливали, не успевали разобраться, что там оккупантов нет. Мы их не только выбили из города, из Кульбакино, из НАРП, а они там уже, за Шевченко их догоняют местные палками, - сказал губернатор.

Также Ким рассказал, что когда русские оккупанты отходили от Николаева, они убили егеря с сыном.