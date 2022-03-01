«Нас как пушечное мясо гонят» - в телефоном разговоре оккупант из РФ рассказал о больших потерях и желании вернуться домой

В сети опубликовали очередной отрывок перехваченного разговора российского оккупанта.

Видео опубликовал министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

Российский оккупант говорит, что они также устали от войны в Украине.

Оккупант(О): Сами ждём с нетерпением, когда это все закончится и в сторону дома сквозануть, уже все это до такой степени достало, уже эта бл*ть война, всех за*бала нах*й, воюем не понятно за что. Собеседник(С): Да, п*дорасы эти решить ничего не могут опять сегодня переговоры, опять это гребанное США, задолбало уже. О: Нас никто не прикрывает, ты представляешь, нас танки как пушечное мясо вперёд гонят, и мы на колесах своих х*ярим за ними, и нас обстреливают. У нас, вот мы позавчера сюда ехали, ну штук 20 машин колески Урал, мы ещё с боеприпасами, у нас 10 машин сразу сожгли, один водила только выжил, все погибли на месте. Танк перед нами шёл. Ехал Рома Коробок, как въ*бали с какой-то американской х*йни, с джавелин, или с чего. Даже тел нет нах*й, от танка одна нижняя коробка, все больше нет них*я. Раз*бут вообще все здесь в дребезги.

Военнослужащий поделился, что по возвращению хочет уволиться с ВС России.

С: С вашей стороны есть потери? О: Ну конечно есть, и 200-тые. Вон, сегодня второй бут выехал вперёд уже бл*ть потери. У нас ни авиации, них*я никто не поддерживает. Мы как эти, как пушечное мясо. Оброс как барбос, борода седая, меня «Седобородый» называют. Я говорю «сейчас дай бог, вернёмся», ну я бл*ть буду делать все, чтоб вернуться домой. Вернусь домой, уволюсь с армии, мне пох*ю мороз, соблюдение, не соблюдение. С: Ой увольняйся, увольняйся.

Он также рассказал, что их технику активно обстреливается ВСУ.

О: у нас сзади больная колона стоит, я говорю оттуда никто на поддержу нам не идёт. Мы вот третий бат строим впереди, ну вот нам до Киева 16 км, второй бат сейчас вперёд у*бал сейчас на 10 км туда вперёд, з раз*бывают, у них уже три танка сожгли. С: А ты на машине на Урале едешь? О: Ну С: Ой, блин О: нас обстреливали, мы вон через городок ехали, нас обстреливали п*здец нах*й, нас столько КрАЗов, столько КАМАЗов заправщиков, все подожгли. Мы вот, Влад, Артем я и Леха вообще на "ура" пролетели, как нас не съ*башили - х*й знает, хотя мы с танковыми зарядами, *бать на пороховой бочке едем.

Внимание! Видео не рекомендуется смотреть несовершеннолетним, беременным, а также людям со слабой психикой.

Известно, что ранее отрывки телефонных разговоров опубликовал Антон Геращенко. Оккупанты из РФ рассказывают родным о больших потерях в Украине и низком боевом духе.

Напомним, что ранее Геращенко опубликовал список захваченных в плен российских оккупантов и призвал их матерей лично забрать сыновей из Киева.