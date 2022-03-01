«Эта война нужна только Путину» - пленный оккупант призвал жителей РФ сделать все возможное для прекращения войны

Пленный военнослужащий российской армии в интервью украинским СМИ поделился запугиваниями со стороны начальства и призвал граждан России не оставаться в стороне.

Об этом сообщают «ФактыICTV».

Военнослужащий российской армии сказал, что при попытке покинуть зону боевых действий к ним применяли физическое насилие.

«У нас случай был, когда военнослужащий пытался выйти из машины и покинуть ее, уйти в сторону границы. Командир роты применил к нему физическую силу. Сначала закинул его в машину, заставил ехать дальше»

«Нам говорили, что если кто-то пытается уйти – нас либо свои же расстреляют, либо просто назад больше не вернемся», - поделился оккупант

Он поделился тем, что украинцы хорошо обращаются с ними, относятся с пониманием.

Пленный оккупант призвал граждан РФ поспособствовать окончанию войны в Украине.

«Я бы хотел попросить всех россиян, если вы меня слышите, видите – сделать все возможное чтобы эта война прекратилась. Эта война не нужна ни Украине, ни России. Эта война нужна только президенту, я не знаю для каких целей. Я прошу помочь. Только общими усилиями мы сможем это все прекратить, и это все закончится», - подытожил он.