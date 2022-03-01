Ахметов признал Россию страной-агрессором, а Путина – военным преступником

Украинский олигарх Ринат Ахметов публично назвал Россию страной-агрессором, а ее президента Владимира Путина – военным преступником.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

«Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной, и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди», - заявил он.

Кроме того, Ахметов добавил, что какие-либо контакты его бизнеса с Россией разорваны, контроль над бизнесом утрачен – сейчас у него нет никаких интересов и активов.

У него поинтересовались, помогает ли богатейший украинец украинской армии. На это он без деталей ответил, что «помогает Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять».