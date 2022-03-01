Для херсонцев сформировали фуру с медикаментами: «Сейчас все зависит от создания зеленого коридора»

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05.03.2022 19:45

Для жителей Херсона сформировали фуру с гуманитарной помощью, но доставить ее смогут, когда удастся создать зеленый коридор.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

В частности, на фуре с гуманитарной помощью жителям хотят подвезти медицинские препараты.

"Команда Херсонской ОГА работает 24/7, чтобы обеспечить область наиболее необходимым. Однако сейчас все зависит от создания зеленого коридора. Областные и центральные власти ежеминутно работают для решения этого вопроса", - говорится в сообщении.

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