Для херсонцев сформировали фуру с медикаментами: «Сейчас все зависит от создания зеленого коридора»

Для жителей Херсона сформировали фуру с гуманитарной помощью, но доставить ее смогут, когда удастся создать зеленый коридор.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

В частности, на фуре с гуманитарной помощью жителям хотят подвезти медицинские препараты.