Под Волновахой ликвидировали преемника Моторолы в батальоне «Спарта»

5 марта в Волновахе погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимир Жога, позывной Воха.

Об этом заявил глава террористической «Донецкой Народной Республики» Денис Пушилин.

Его смертельно ранили при якобы эвакуации гражданского населения.

Глава террористической «ДНР» подписал указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания «Героя Донецкой Народной Республики» – посмертно.

Как известно, Владимир Жога с позывным был «Воха» «командир» незаконного вооруженного формирования «Спарта», которым до ликвидации руководил «Моторола».