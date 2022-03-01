«От вражеских бомбежек уже погибли сотни мирных граждан!»: В Николаевском облсовете призвали закрыть небо над Украиной

Николаевский областной совет обратился к мировой общественности с просьбой закрыть небо над Украиной.

Об этом написала глава облсовета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что русские оккупанты продолжают бомбить жилые кварталы украинских городов.

«От вражеских обстрелов и бомбежек уже погибли сотни мирных граждан, в том числе и дети. Пострадали и остались без крова – тысячи украинцев! Пока Вооруженные силы Украины отбивают десятки атак и защищают наши мирные города на нашей земле, кафиры коварно продолжают бомбить мирных людей с воздуха!» - написала Замазеева.

В связи с этим облсовет поддерживает обращение Владимира Зеленского и сам призывает закрыть небо над Украиной.

«Николаевский областной совет, как высший представительный орган региона, не может спокойно наблюдать за происходящим и сегодня мы направили обращение к мировым лидерам, в котором поддержали позицию Президента Украины Владимира Зеленского о необходимости закрытия неба над Украиной для авиации и ракет оккупанта», — сообщила Анна Замазеева.

Также в облсовете опубликовали пошаговую инструкцию, как собрать подписи в поддержку инициативы о закрытии неба над Украиной.

Напомним, Президент Зеленский в онлайн-формате рассказал американским конгрессменам о военных преступлениях армии РФ в Украине.