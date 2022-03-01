Мультимиллионер Тигипко также признал Россию агрессором и заявил, что остается в Украине

Украинский олигарх Сергей Тигипко заявил, что считает РФ агрессором, а Путина – военным преступником, развязавшим войну против Украины. По словам Тигипко, «другого ответа сегодня быть не может».

Об этом сообщает «Экономическая правда».

«Да, считаю. Другого ответа сегодня быть не может. Россия – агрессор, а Путин однозначно военный преступник. Военными преступниками являются и те, кто отдают приказы стрелять и направляют на нашу землю ракеты. Военными преступниками являются и те, кто из танков и градов расстреливает наши города, школы, детдома, больницы, нажимая кнопку «пуск». Сколько еще нужно крови и смерти, чтобы прозреть? Развязанная против Украины война – это безумие и трагедия мирового масштаба, которой уже занимается Гаагский суд», - говорится в ответе Тигипко.

На вопрос, имеет ли его бизнес финансовые интересы в РФ, Тигипко ответил, что нет. А на вопрос, поддерживает ли его бизнес украинскую армию, он ответил:

«Буду лаконичным: я не выехал за пределы Украины, остаюсь здесь. Убежден, что сегодня бизнес не может стоять в стороне… Фронт моей команды – финансовый. Для организации работы и координации действий мы создали в Группе ТАС штаб оперативного реагирования. Помогаем армии с закупкой оборудования, помогаем терробороне с амуницией и продуктовым обеспечением, помогаем тем, кто вынужден покинуть свои дома. Отмечу также, что многие наши сотрудники защищают Украину с оружием в руках».

Напомним, ранее олигарх Ринат Ахметов признал Россию страной-агрессором, а Путина – военным преступником.