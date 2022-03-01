Известные писатели отказались от публикации своих книг в РФ и поддерживают Украину

Известные американские и британские писатели отказались публиковать свои книги в России из-за её вторжения в Украину.

Об этом они сообщили в Twitter.

Стивен Кинг и Линвуд Баркли заявили, что не будут продлевать контракты на публикации своих книг в России. Ранее Кинг уже публично поддержал Украину в борьбе против российских оккупантов.

Британец Джо Аберкромби заявил, что не будет подписывать контракты в РФ в обозримом будущем.

«Я обсуждают с моим издателем, что мы ещё можем сделать», - отметил Аберкромби.

Аналогичное решение приняли и Нил Гейман. Он выясняет, какие контракты на его книги подписаны в РФ. Фантаст сообщил, что его не будет публиковать свои книги в РФ, пока у власти находится Путин.