Оккупанты могут использовать против Николаева противопехотные мины – горожан призвали быть внимательными

Российские оккупанты могут использовать против Николаева кассетные бомбы, которые содержат противопехотные мины.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время эфира в соцсетях.

Он призывает быть осторожными и не поднимать предметы, которые могут быть похожи на мину Лепесток, а также осколки снарядов.

«Николаевцы, если вы нашли предмет, похожий на взрывоопасное устройство, ни в коем случае не прикасайтесь к нему! Не наклоняйтесь к нему, не перемещайте и не поднимайте. Сообщите об опасной находке в оперативные службы по телефонам: 101, 102», - отметил Сенкевич.

На фото: ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) «Лепесток» - мина нажимного действия советского производства.