Президент Зеленский призвал жителей Донбасса и временно оккупированных городов выходить на протест против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей городов, которые временно оккупированы Россией, выходить на улицы и протестовать против захватчиков.
Об этом он сказал во время своего обращения к гражданам.
Зеленский отметил, что оккупация временна, она искусственная.
- Это особенный героизм – протестовать, когда твой город оккупирован. Когда ты безоружен, а тебе отвечают выстрелами. И ты не бежишь. Когда у тебя нет брони, а на тебя едет БТР, и ты не отходишь… Наши люди, украинцы, не отступают, не сдаются, не останавливают свое сопротивление.
- Украинцы во всех наших городах, куда зашел враг – переходите в наступление. Нужно выходить на улицу, бороться каждый раз, когда есть возможность. Как в Херсоне, как в Бердянске, как в Мелитополе, как в Конотопе. Нужно выходить и гнать это зло из наших городов, нашей земли, чтобы не сделали новые «ДНР-ЛНР», в которых нормальная жизнь невозможна, только рабство, только на коленях.
Также он обратился к жителям оккупированных городов на Донбассе. Он опроверг тезисы российской пропаганды, что Украина якобы хочет напасть на оккупированную часть Донбасса. Зеленский призвал людей в этих городах также выходить на акции протеста.
- Донбасс – сейчас самое время. Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированных территориях, кому не стерли память пропагандой, кому не закрыли глаза страхом. Боритесь за свои права, боритесь за свою свободу. За Украину. Вместе с Херсоном, вместе с Бердянском, вместе с Киевом и всеми другими украинскими городами, которые ценят жизнь, а не боятся всего.