Президент Зеленский призвал жителей Донбасса и временно оккупированных городов выходить на протест против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей городов, которые временно оккупированы Россией, выходить на улицы и протестовать против захватчиков.

Об этом он сказал во время своего обращения к гражданам.

Зеленский отметил, что оккупация временна, она искусственная.

- Это особенный героизм – протестовать, когда твой город оккупирован. Когда ты безоружен, а тебе отвечают выстрелами. И ты не бежишь. Когда у тебя нет брони, а на тебя едет БТР, и ты не отходишь… Наши люди, украинцы, не отступают, не сдаются, не останавливают свое сопротивление.

- Украинцы во всех наших городах, куда зашел враг – переходите в наступление. Нужно выходить на улицу, бороться каждый раз, когда есть возможность. Как в Херсоне, как в Бердянске, как в Мелитополе, как в Конотопе. Нужно выходить и гнать это зло из наших городов, нашей земли, чтобы не сделали новые «ДНР-ЛНР», в которых нормальная жизнь невозможна, только рабство, только на коленях.

Также он обратился к жителям оккупированных городов на Донбассе. Он опроверг тезисы российской пропаганды, что Украина якобы хочет напасть на оккупированную часть Донбасса. Зеленский призвал людей в этих городах также выходить на акции протеста.