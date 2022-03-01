СБУ задержала помощника нардепа, который 7,5 лет передавал ФСБ важную информацию

В Украине по подозрению в государственной измене СБУ задержала помощника-консультанта народного депутата.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации по обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
«Он лично составлял по установленному куратором спецслужб образцу аналитические отчеты по экономическому, государственному и общественному положению в Украине, взаимоотношениям между политическими силами, представленными в Верховной Раде Украины. Кроме того, составленные им материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Министерства обороны Украины, которые предоставлялись по запросам народных депутатов Украины», - отмечено в сообщении.
За весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ около 80 тысяч долларов США. Он задержан и взят под стражу.
По данным СМИ, задержан помощник нардепа от ОПЗЖ, его имя не называется.