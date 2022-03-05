Глава военной администрации Ким рассказал о слабости российских оккупантов и усилении обороны Николаева

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что у оккупантов не хватает ресурсов, чтобы занимать города, у них нет людей для оккупационной администрации и проведения «референдума».

Об этом он сказал во время своего вечернего обращения к жителям области.

- Был у нас селектор с Офисом Президента и натолкнул меня на мысль, такая история, которая происходила в Херсоне и в Энергодаре. Похоже, что нет у них ресурса занимать города. Потому что для этого нужен админперсонал, как это было в Крыму или в части Донецка и Луганска. Они зашли в администрацию, провели фиктивный референдум и так далее. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет – любые референдумы под дулами автоматов в Украине – это невозможно. Если сейчас ввести временную администрацию, что угодно, что в Запорожье, что в Херсоне, что у нас, не выберут никакого пророссийского кандидата, все пророссийские – предатели. Поэтому, их не то, что выгонят, их будут палками бить по подворотням. Поэтому они этого не делают, им нет никакого смысла, потому что это же трагедия – зайти, назначить временную администрацию, объявить выборы и набрать 3%. Поэтому, угроза захвата города еще уменьшается.

- Мало того, наши мэры очень проукраинские патриоты. Слышал от Сенкевича в порыве гнева, когда обсуждались военные действия: «Да хер им, утонут в своем собственном говне, ничего у них не получится, не достанется, ничего у них не получится». В принципе, вариантов у орков нет. Даже если силой они что-то сделают, будут нас долго мучить, жители Украины не собираются жить по российским правилам. В любом случае нужны голосования, кого-то выбрать. А у нас все хорошо с этим. Война объединила против России. Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят русских, любят Украину. Тут, я думаю, что наши позиции только укрепляются. И это подтверждается митингами в Херсоне, ситуацией в Энергодаре, когда они захватили, закрыли дверь, наши встали: «Идите в баню», и они отошли. Да, они присутствуют там, но они отошли, городом управляет Украина.