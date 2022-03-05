Глава военной администрации Ким рассказал о слабости российских оккупантов и усилении обороны Николаева

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что у оккупантов не хватает ресурсов, чтобы занимать города, у них нет людей для оккупационной администрации и проведения «референдума».
Об этом он сказал во время своего вечернего обращения к жителям области.
- Был у нас селектор с Офисом Президента и натолкнул меня на мысль, такая история, которая происходила в Херсоне и в Энергодаре. Похоже, что нет у них ресурса занимать города. Потому что для этого нужен админперсонал, как это было в Крыму или в части Донецка и Луганска. Они зашли в администрацию, провели фиктивный референдум и так далее. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет – любые референдумы под дулами автоматов в Украине – это невозможно. Если сейчас ввести временную администрацию, что угодно, что в Запорожье, что в Херсоне, что у нас, не выберут никакого пророссийского кандидата, все пророссийские – предатели. Поэтому, их не то, что выгонят, их будут палками бить по подворотням. Поэтому они этого не делают, им нет никакого смысла, потому что это же трагедия – зайти, назначить временную администрацию, объявить выборы и набрать 3%. Поэтому, угроза захвата города еще уменьшается.
- Мало того, наши мэры очень проукраинские патриоты. Слышал от Сенкевича в порыве гнева, когда обсуждались военные действия: «Да хер им, утонут в своем собственном говне, ничего у них не получится, не достанется, ничего у них не получится». В принципе, вариантов у орков нет. Даже если силой они что-то сделают, будут нас долго мучить, жители Украины не собираются жить по российским правилам. В любом случае нужны голосования, кого-то выбрать. А у нас все хорошо с этим. Война объединила против России. Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят русских, любят Украину. Тут, я думаю, что наши позиции только укрепляются. И это подтверждается митингами в Херсоне, ситуацией в Энергодаре, когда они захватили, закрыли дверь, наши встали: «Идите в баню», и они отошли. Да, они присутствуют там, но они отошли, городом управляет Украина.
- Теперь я понимаю, что они могут, чего не могут, это добавляет сил. Поэтому мы завтра подведем очень хорошие итоги, не могу много разглашать, очень хорошо. Мы отлично поработали, хорошо, что те промазали. Завтра соберем все в кучу, проанализируем. Должен вам сказать, что с каждым днем боев наша армия, в частности, наша николаевская областная армия становится все сильнее. Я думаю, еще пара дней и у нас какой-то корабль появится или вертолет, посмотрим. Действительно, мы вооружаемся за счет них, этим же оружием мы их сбиваем. Так это происходит. Всем спокойной ночи, не переживайте, мы несем вахту, - сказал Ким.