Погибший участник переговоров с РФ Киреев оказался сотрудником украинской разведки

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что погибший Денис Киреев был их сотрудником.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны.

ГУР включило Киреева в список своих сотрудников, погибших на войне – вместе с экс-николаевцем Валерием Чибинеевым и Алексеем Долей.

Напомним, что Киреев участвовал в переговорах между Украиной и Россией в Гомеле. Его участие в украинской делегации официально не заявлялось, однако на фотографиях с переговоров был замечен человек, похожий на Киреева.

Денис Киреев – известный украинский банкир. В 2006-2012 годах был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка. В период с 2010 по 2014 год занимал должность первого заместителя главы правления Ощадбанка. Затем занимался управлением частных фондов.

Киреева убили ночью 5 марта. По данным СМИ его якобы застрелила СБУ, и его подозревали в государственной измене. Официальных комментариев об обстоятельствах гибели Киреева нет.