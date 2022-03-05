Компании Samsung, IBM и Adobe прекратили свою деятельность в РФ из-за её агрессии против Украины

Южнокорейская компания Samsung приостановила поставки техники в Россию и предоставляет $6 миллионов гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Кроме того, компания Adobe (разработчик Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom и др.) объявила о прекращении всех новых продаж продуктов и услуг Adobe в РФ.

«В последние несколько дней мы продолжали быть свидетелями неспровоцированных, насильственных нападений на Украину и трагической потери невинных жизней. Когда мы видим эту трагедию, мы считаем, что мы несем ответственность за то, чтобы наши продукты и услуги не использовались для поддержки этой незаконной войны», - заявил глава Adobe Шантан Нараен.

Помимо этого, технологический гигант IBM осуждает войну, начатую Россией против Украины, и больше не будет продавать никакие технологии стране-агрессору.