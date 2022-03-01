ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Российская авиация в Украине потеряла 88 самолетов и вертолетов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились 25 февраля и 26 февраля.

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В данной новости мы будем следить за событиями 6 марта.

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0:23 Суммарные потери авиации РФ с начала вторжения в Украину составили 88 самолетов и вертолетов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты 5 марта понесли очередные потери от противовоздушной обороны Сил обороны Украины:

- три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ; - один штурмовик Су-25 и один вертолет сбили военнослужащие оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ; - два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ; - два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВСУ.

Также противовоздушная оборона сбила БПЛА «Орлан-10» и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.

По состоянию на 23:00 5 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 44 самолета и 44 вертолета.

«Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им предоставлена ​​медицинская помощь, и они уже дают показания о преступлениях путинского режима перед человечеством».

«Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары», - говорится в сообщении.

0:16 Украинская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала эмоционально выступила в финале Нацотбора на Евровидение 2022 года в Германии. Певица сообщила, что после выступления в Берлине ей удалось собрать для защитников Украины 67 миллионов евро, пишет УНИАН.

0:12 Производитель спортивных товаров и одежды PUMA объявил о прекращении поставок в Россию, закрытии магазинов и прекращении сотрудничества с российской баскетбольной ассоциацией.

PUMA заявила, что будет всячески поддерживать своих сотрудников в Украине и поможет им с жильем на западе Украины и в странах Центральной и Восточной Европы, сообщает «Экономическая правда».

Ранее о прекращении онлайн-продаж объявила Nike, а Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом.

0:10 Украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском.

0:09 Президент США Джо Байден заявил, что он не верит в то, что россияне хотят войны, которая сейчас идет в Украине.

«Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины – страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения», - сообщил Байден в Twitter.



0:06 Опубликовано фото пленного российского летчика, которого задержали бойцы Сил территориальной обороны. Место задержания неизвестно.