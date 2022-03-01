В российском Белгороде, который граничит с Украиной, произошел мощный взрыв

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что жители российского Белгорода 5 марта услышали взрыв и стали очевидцами яркой вспышки.

Об этом сообщает «Фокус».

Взрыв был слышен рядом с улицей Везельской, также горожане видели облако дыма. Судя по обнародованным кадрам, инцидент произошел около 18:30 по Киеву. Причины этого явления неизвестны. Как сообщили журналистам в мэрии города, безопасности жителей Белгорода ничего не угрожает. Местные власти также добавили, что сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия.

Напомним, 3 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что РФ может готовить провокацию, в рамках которой может обстрелять свою территорию и обвинить в инциденте украинскую сторону.

Тем временем украинская и российская делегации готовятся провести третий раунд переговоров 7 марта.