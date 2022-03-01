Платежные системы Visa и Mastercard прекратят свою работу в России

Международные платежные системы Visa и Mastercard официально уходят из России. Транзакции должны приостановить уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает «Обозреватель».

«Это решение вытекает из наших недавних действий по блокировке нескольких финансовых учреждений в платежной сети Mastercard, как того требуют регулирующие органы во всем мире. После этого действия карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая карта, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах», – сообщили в Mastercard.

В ближайшие дни в Visa будут работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции. После завершения все транзакции, осуществленные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финучреждениями за пределами России, больше не будут работать в РФ.