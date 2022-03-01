Оккупанты на Николаевщине: В Генштабе сообщили, что Николаев отбил атаку трех батальонных групп, противник понес значительные потери

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 5 марта можно ознакомиться здесь.

«Преступности.НЕТ» отслеживает события.

Информация постоянно обновляется:

1:24 В селе Баловное Константиновской общины во время обстрелов 5 марта погиб один мирный житель. Об этом сообщил заместитель сельского головы Александр Гриценко, пишет «Суспільне Миколаїв».

1:12 В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Николаев отбил атаки трех батальонных групп 7-й десантно-штурмовой дивизии российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

«На Николаевском направлении три БТГр 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ в течение дня вели наступательные действия в направлении города Николаев, но понесли значительные потери. Успеха враг не достиг», - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, противник ведет наступление в направлении на Новую Одессу и Николаев.

1:10 Позывной Маршал опубликовал фото с поля боя возле Николаева, где остановили российских оккупантов.