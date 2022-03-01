Прозрачный микрофон: Встреча Путина с работниками авиалиний оказалась очередным фейком российской пропаганды

Встреча президента страны-агрессора Владимира Путина с представительницами российских авиалиний показанную по всем российским телеканалам, с высокой долей вероятности является фейковой и снятой при помощи компьютерной графики.

Об этом сообщает ZN.ua.

В последнее время Путин неоднократно демонстрировал свою боязнь близких контактов на встречах с мировыми лидерами. Дистанцию «длинного стола» на себе во время визитов в Москву к Путину испытали канцлер Германии, президенты Франции и Азербайджана. Поэтому последняя встреча кремлевского тирана с многочисленным женским коллективом стала, в некотором роде, неожиданностью.

«Однако, при углубленном анализе видеоряда самой встречи выяснилось, что общения как такового не происходило. Все свои разглагольствования на тему войны в Украине Путин проводил в одиночестве используя в качестве собеседников видеокартинку смонтированную при помощи Adobe After Effects, позволяющей при помощи видео-эффектов добиваться трехмерного изображения», - говорится в материале.

Данный вывод стал очевидным в момент, когда Путин жестикулируя неумышленно пронизал рукой, якобы установленный микрофон, который оказался всего лишь голограммой. Также обращает на себя внимание полупрозрачность микрофонов и отсутствие отражения в чайнике стоящем рядом с Путиным присутствующих на встрече.

Согласно метаданным, видео было смонтировано еще несколько дней назад.

Совокупность всех упомянутых факторов позволяет предполагать, что Путин панически опасаясь за свою жизнь действительно предпочитает находиться в условном «бункере».

Не отказал себе в удовольствии изысканного троллинга и президент Украины Владимир Зеленский. После своего ежедневного обращения к украинскому народу, Зеленский ни говоря ни слова продемонстрировал Путину, как должен реагировать стандартный микрофон на прикосновение.