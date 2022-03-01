«Самое оно, чтобы их загнать»: Ким сообщил, что после вчерашних боев на Николаевщине оккупанты деморализованы

Глава Николаевской облвоенной администрации Виталий Ким заявил, что после боев 5 марта противник стал еще больше деморализован.
Об этом он заявил во время утреннего видообращения.
– По данным нашей разведки, противник очень деморализован, разбегается назад в штабы свои, командные пункты. Их выпихивают обратно: «Идите к своим машинам». Реально, после вчерашних обстрелов, которые были не только с Николаева, а по всей области их догоняли, противник деморализован. Сейчас самое оно, чтобы их загнать. Технику, которая в полях, забирайте себе компенсацию. Тащите, отдавайте военным. Отгоняйте этих орков. Полностью по кустам они бегут сейчас. Это данные их перехваченных разговоров, данные на местах, данные разведки. Еще у них нет соляры. Не давайте им соляру: выливайте, жгите, но врагу ничего полезного не отдаем, - сказал Ким.