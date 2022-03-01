Российские оккупанты, которых накануне разгромила оборона Николаева, оказались предателями из Крыма, которые в 2014 году перешли на сторону РФ

В Николаевской области украинские силовики разгромили батальонную тактическую группу российских оккупантов.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что большая часть личного состава группы - бывшие украинские военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.

С того времени СБУ идентифицировала каждого из них и ожидали их появления, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.

«Теперь путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину», - добавили в сообщении.

Кроме того, правоохранительным органом были изъяты документы и средства связи российских военнослужащих. Среди них: таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш-носители, SIM-карты, а также личные документы.

Напомним, что ранее СБУ задержала помощника нардепа, который 7,5 лет передавал ФСБ важную информацию.