Министр обороны Резников назвал россиян террористами, которых вскоре уничтожат, и заявил, что победа будет за Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия отвергла попытки скрыть свои настоящие намерения - уничтожить Украину и наш народ. Но он заверил, что у врага ничего не получится, и победа будет за Украиной.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

«Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится. Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Россияне - обычные террористы, а террористы будут уничтожены», - заявил он.

По его словам, враг оказывает сопротивление, но украинская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры, вывести людей из-под обстрелов, обеспечить подвоз гуманитарной помощи.

«Мы никого не бросим и очень скоро вернемся. Сегодня Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира: украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой своей жизни, пока вы закрываете небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа «великой россии». И весь мир должен перестать!» - добавил он.

Также Алексей Резников отметил, что «наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отброшен. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже».