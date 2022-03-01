Министр обороны Резников назвал россиян террористами, которых вскоре уничтожат, и заявил, что победа будет за Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия отвергла попытки скрыть свои настоящие намерения - уничтожить Украину и наш народ. Но он заверил, что у врага ничего не получится, и победа будет за Украиной.
Об этом сообщает Госспецсвязи.
«Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится. Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Россияне - обычные террористы, а террористы будут уничтожены», - заявил он.
По его словам, враг оказывает сопротивление, но украинская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры, вывести людей из-под обстрелов, обеспечить подвоз гуманитарной помощи.
«Мы никого не бросим и очень скоро вернемся. Сегодня Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира: украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой своей жизни, пока вы закрываете небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа «великой россии». И весь мир должен перестать!» - добавил он.
Также Алексей Резников отметил, что «наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отброшен. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже».
«- Экономику страны перевели на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте.
– На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш «парк» техники. Враг погибнет от своего же оружия.
– Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит откровение, как и к некоторым российским олигархам.
– Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено почти 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Несколько вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на предстоящем военном трибунале. Пока кто-то боится закрывать небо на Украине – наша армия делает свое дело и уничтожает врага.
Победа близко! Победа, как и правда, за нами!» - резюмировал он.