В Николаеве спасатели ликвидируют последствия обстрела – поступило 77 сигналов о необходимости разминирования

По состоянию на 11:00 6 марта в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило 77 сообщений о нахождении боеприпасов на территории частных домовладений.

Об этом сообщает ГСЧС.

В настоящее время два пиротехнических расчета ГСЧС работают по городу Николаеву в Ингульском районе и в мкр Ракетное урочище и изымают опасные находки.

«Спасатели Николаевщины обращаются к гражданам! Будьте бдительны, внимательно смотрите вокруг себя, чтобы не наткнуться на боеприпас и не вызвать взрыв, что приведет к травмированию! При обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета срочно звоните на спецлинии 101 или 102, указывая точно адрес – это очень поможет нашим пиротехникам. Категорически запрещается касаться и перемещать взрывоопасные предметы. Даже не приближайтесь к ним, Не подвергайте себя и окружающих опасностью», - говорится в сообщении.

Напомним, в результате обстрела Николаева оккупантами 5 марта раненых среди военнослужащих 14 человек, среди гражданского населения – 16 человек. Погибли двое военнослужащих и одно гражданское лицо.

Также, по словам Кима, погиб парень, который поднял с земли взрывчатку, которая не сдетонировала после падения.