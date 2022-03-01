«Я сделал, как ты просила»: Российский военный сдался в плен, чтобы живым вернуться к своей девушке

Российский военный сдался в плен украинским военным, потому что хочет прекратить войну и вернуться к возлюбленной.

Видео с ним опубликовала СБУ.

На видео российский захватчик, родом из северной Осетии, звонит по телефону своей девушке из украинского Бердичева.

- Я сделал, как ты просила: сложил оружие и сдался в плен украинским военным. Хочу прекратить войну и быть с тобой! – говорит оккупант.

В СБУ акцентировали внимание на том, что любовь спасла ему жизнь, а плен - единственный выход для захватчиков.