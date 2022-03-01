В Украине уже формируются специальные фонды для восстановления государства после завершения войны, – Зеленский

В Украине формируются специальные фонды, задачей которых является восстановление нашей страны после разрушений, нанесенных российским агрессором.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении, передает пресс-служба главы государства.

«Мы боремся уже 11 дней. За свободу. За наше государство. Мы устояли. Мы понимаем, как будем восстанавливать нашу страну. Мы уже формируем специальные фонды для восстановления Украины», – отметил он.

По словам Владимира Зеленского, в частности, создается Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры Украины, Фонд восстановления и трансформации экономики, Фонд обслуживания и погашения госдолга, а также Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.