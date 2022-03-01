Исходя из показаний пленных, РФ изначально готовилась к циничной и жестокой войне, – президент Украины Зеленский

Российская Федерация изначально готовилась к жесткому и циничному вторжению в Украину, с нарушением всех правил войны. Такой вывод украинские власти сделали исходя из показаний пленных.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта.

— Заговорили российские военные, которых взяли в плен наши защитники. Сотни пленных, среди которых и пилоты самолетов, которые бомбили наши города. Наших мирных людей. Мы услышали их показания, мы увидели документы, карты, планы на вчерашний день. Это не импровизация, это война. Они готовили это вторжение именно так - жестоко и цинично, заведомо с нарушением правил войны. Поэтому Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь и много-много других городов-героев увидели чистое зло. Зверство. Так было запланировано. Но это не убьет нашу человечность, не убьет нас. Вопреки всему мы ведем себя с пленными в рамках Женевской конвенции, вопреки всему наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России или Беларуси, - заявил он.

По словам Зеленского, Россия продолжает войну против мирного населения, собирается бомбардировать Одессу, в которую раньше так любили приезжать россияне. Зеленский заявил, что это ни что иное, как военное и историческое преступление.

— Откуда на нашу территорию каждый день идут ракеты? Идут колонны техники? Летит авиация? Против мирных людей, против мирных городов - Житомир, Коростень, Овруч, пригород Киева, города на Юге. Они готовятся бомбардировать Одессу. Одессу! Россияне всегда приезжали в Одессу. Всегда чувствовали в Одессе только тепло. Только искренность! А что теперь, бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы! Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление, - добавил он.

Также глава государства напомнил, что украинцы уже 11 дней борются за свободу и за государство. Он заверил, что уже есть понимание, как будут восстанавливать страну, в частности, для этого формируют Спецфонды.