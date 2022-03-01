«Укрзалізниця» отменила отправку рефрижераторов для трупов оккупантов – РФ не хочет их забирать и решила уничтожать тела на месте

«Укрзалізниця» отзывает свои вагоны-рефрижираторы с точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил и. о. председателя правления «Укрзалізниці» Александр Камышин.

Ранее УЗ направила 20 вагонов-рефрижераторов на станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье. Вагоны простояли на обозначенных станциях трое суток, но тела российских солдат в них так и не начали грузить.

Оказалось, что заместитель министра обороны РФ Криворучко дал распоряжение «хоронить тела российских солдат в братских могилах либо уничтожать на месте».

«Так россия провожает своих безымянных сынов. Ради «победоносной» пропаганды они готовы лишить матерей даже возможности похоронить тела. […] Наверное глупо было ожидать человечного отношения к останкам тел своих воинов у армии, которая бомбит мирных жителей. УЗ готова будет поставить вагоны-рефрижераторы снова, как только россия будет готова забрать тела своих солдат и вернуть их семьям», – написал Камышин.

Напомним, как в телефоном разговоре оккупант из РФ рассказал о больших потерях и желании вернуться домой. Он говорил, что их «как пушечное мясо гонят».